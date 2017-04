Veroordeling voor mishandeling in Eemnes

De politierechter van de rechtbank Midden-Nederland veroordeelt een 57-jarige man uit Eemnes tot een voorwaardelijke werkstraf van 80 uur voor de mishandeling van drie personen, waaronder twee minderjarigen, op 31 december 2016 en het wegmaken van een rugzak.

Vuurwerk

Op de betreffende oudjaarsdag werd in de buurt vuurwerk afgestoken door een groepje kinderen. De verdachte ervoer overlast en is op de fiets achter de jongeren aangegaan. Hij heeft een 14-jarig meisje met de fiets geraakt en heeft hardhandig haar rugzak afgepakt en in de sloot gegooid. Ook is hij met de fiets op een jongen ingereden. Een toeschouwer zag dit gebeuren en wilde ingrijpen. Hij werd door de verdachte bij de nek gegrepen.

Te ver gegaan

De politierechter vindt dat het gedrag van de verdachte veel te ver is gegaan. De kinderen staken vuurwerk af op een moment dat dit niet mocht. De verdachte had op dat moment de politie moeten bellen of ouders moeten benaderen in plaats van zelf achter de kinderen aan te gaan.

Behandelverplichting

De zaak heeft, mede door alle media-aandacht, grote gevolgen gehad voor de verdachte. Zijn werk als raadslid heeft hij op moeten geven. Toch vindt de politierechter een straf op zijn plaats. De politierechter legt een voorwaardelijke werkstraf van 80 uur op met daarbij een behandelverplichting met een proeftijd van één jaar. Daarnaast moet de verdachte een schadevergoeding van 382 euro betalen aan het 14-jarige meisje.