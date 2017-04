Veroordelingen voor witwassen en deelname criminele organisatie

De rechtbank Limburg heeft vandaag aan vier Venloose familieleden (een man, zijn partner, hun kleinzoon en hun ex-schoondochter) gevangenisstraffen en taakstraffen opgelegd voor het witwassen van criminele gelden en bij drie van hen ook voor deelname aan een criminele organisatie.

(Gewoonte)witwassen

In verschillende strafrechtelijke onderzoeken (overtredingen Opiumwet en witwassen) naar een ander familielid zijn deze vier personen naar voren gekomen. Hun woningen in Venlo zijn tijdens die onderzoeken op 8 mei 2010, 23 mei 2011 en 7 februari 2012 doorzocht. Bij iedere doorzoeking is beslag gelegd op geld en/of op goederen.

5,5 miljoen euro

Bij de doorzoekingen zijn grote contante geldbedragen (in totaal bijna 5,5 miljoen euro) gevonden in verborgen en ongebruikelijke bergplaatsen. De vier hebben geen (geloofwaardige) verklaringen gegeven waaruit zou kunnen worden afgeleid dat het geld – ondanks het vermoeden van witwassen – toch een legale herkomst kent. Dat betekent volgens de rechtbank dat het niet anders kan zijn dan dat deze geldbedragen uit enig misdrijf afkomstig zijn.

De rechtbank leidt uit de verklaringen van de ex-schoondochter en de partner en uit de getuigenverklaringen en de aangetroffen sporen af dat alle verdachten zich bewust waren van de criminele herkomst van het geld en dat dit geld over en weer werd bewaard. Alle vier verdachten hebben daaraan, zo blijkt uit de uitgevoerde handelingen, een bijdrage geleverd. Volgens de rechtbank is daardoor sprake van het medeplegen van het witwassen van de geldbedragen en enkele met deze gelden aangekochte waarde-goederen. Gelet op de frequentie van de handelingen en de duur van de periode waarin dit alles plaatsvond, acht de rechtbank bewezen dat sprake is van gewoontewitwassen.

Criminele organisatie

Uit het dossier komt naar voren dat het andere familielid zijn door middel van drugsdelicten verdiende geld met hulp van zijn toenmalig echtgenoot (de ex-schoondochter) en ouders (de man en zijn partner) heeft bewaard. Dit met het doel om het geld uit zicht te houden. De rechtbank is van oordeel dat de ex-schoondochter en ouders daarbij gedurende langere tijd hebben samengewerkt dit criminele geld in hun woningen te verbergen en de herkomst daarvan te verhullen. Ook hebben verdachten met dit criminele geld auto’s en/of sieraden gekocht. Alle drie de verdachten hebben daarbij een uitvoerende rol gehad, zodat sprake is van een criminele organisatie gericht op het witwassen van de criminele gelden.

De kleinzoon is volgens de rechtbank enkel betrokken geweest bij witwashandelingen en hij wordt, gelet op dit beperkte aandeel, vrijgesproken met betrekking tot het gewoontewitwassen en deelname aan een criminele organisatie. De rechtbank vindt bij hem het medeplegen van witwassen bewezen.

Straffen

De rechtbank heeft de man voor zijn bijdrage veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden. Uit het dossier blijkt dat hij als rechterhand van het andere familielid een belangrijke rol in het witwassen en de criminele organisatie heeft vervuld. Volgens de rechtbank heeft de man geen enkel inzicht en verantwoordelijkheid getoond en heeft hij geprobeerd de anderen de schuld op zich te laten nemen.

De andere drie (ex-schoondochter, de partner en de kleinzoon) hoeven niet meer terug naar de gevangenis, omdat hun aandeel en rol beperkter was. Zij zijn door de rechtbank veroordeeld tot taakstraffen in combinatie met forse (voorwaardelijke) gevangenisstraffen.