Veroordeling voor brandstichtingen in campinggebouw en kapel

Man maakte zich ook schuldig aan meerdere diefstallen

De rechtbank veroordeelde een 50-jarige man uit Ewijk tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 15 maanden voorwaardelijk. De man stichtte 2 branden en pleegde meerdere vermogensdelicten.

De man stichtte een brand in een campinggebouw in Ewijk en in een kapel in Winssen. Ook stal hij rolstoelen, scootmobiels en geld uit een crematorium in Beuningen.

Bijzondere voorwaarden

De opgelegde straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie. In overeenstemming met het advies van een psycholoog worden de strafbare feiten in verminderde mate aan de man toegerekend. Er zijn bijzondere voorwaarden aan de voorwaardelijke gevangenisstraf gekoppeld, onder andere een klinische behandeling.

Tot slot moet de man een benadeelde partij een schadevergoeding van ruim 2.100 euro betalen.