Acht jaar gevangenisstraf voor doodslag op echtgenote op zeiljacht in Hoorn

De rechtbank Noord-Holland heeft de 46-jarige Van E. veroordeeld tot acht jaar cel. De rechtbank acht de man schuldig aan doodslag op zijn vrouw in de nacht van 25 mei 2016 op een zeiljacht in Hoorn. De rechtbank gaat er, mede op grond van het NFI rapport vanuit dat Van E. zijn echtgenote heeft verwurgd. Van E. heeft niet verteld hoe hij tot deze daad is gekomen. Hoewel dus de toedracht voor dit drama niet duidelijk is geworden, gaat de rechtbank er op grond van getuigenverklaringen en briefjes die in de kajuit van het zeiljacht zijn aangetroffen, vanuit dat relatieproblematiek en de kans op verlating door de echtgenote de aanleiding zijn geweest. De rechtbank spreekt de man vrij van moord, omdat het dossier geen aanwijzingen bevat dat de man met voorbedachte raad heeft gehandeld.

Geen opzet

De verdediging heeft bepleit dat Van E. geen opzet op het doden van zijn echtgenote heeft gehad en voor het overige ook niet toerekeningsvatbaar kan worden geacht. Van E. was immers, zo blijkt uit de rapportage van de deskundigen, floride psychotisch. Niet uitgesloten kan worden dat hij op dat moment niet in staat was zijn wil te bepalen.

De rechtbank verwerpt dit verweer. Al zou Van E. volledig ontoerekeningsvatbaar zijn, dan nog geldt dat er alleen onder zeer uitzonderlijk omstandigheden geen sprake is van opzet, namelijk wanneer bij een verdachte elk inzicht in de draagwijdte van zijn gedragingen en de mogelijke gevolgen daarvan ontbreekt. Die uitzonderingssituatie doet zich hier niet voor. Van E. heeft dus door het geweld dat hij op de hals van zijn echtgenote heeft uitgeoefend, opzet op haar dood gehad.

Onherstelbaar leed

Bij het opleggen van de straf heeft de rechtbank meegewogen dat Van E. door zijn misdrijf de nabestaanden onherstelbaar leed heeft aangedaan. Het verlies is vreselijk en onomkeerbaar. De moeder van het slachtoffer heeft dat ook verwoord in haar slachtofferverklaring die ter zitting is voorgelezen. Iemand van het leven beroven behoort tot één van de ernstigste misdrijven. Gezien de chronische psychose, passend bij paranoïde schizofrenie, waaraan Van E. lijdt, gaat de rechtbank ervan uit dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is geweest. Daarnaast is er sprake van middelen gebruik of zelfs verslavingsproblematiek. De deskundigen hebben de kans op herhaling niet goed in kunnen schatten, omdat er geen delictscenario vastgesteld kon worden. De deskundigen hebben evenmin een behandeladvies kunnen geven. Van E. is first offender. Dit alles maakt dat de rechtbank te weinig aanknopingspunten voor het opleggen van een tbs-maatregel ziet. Het OM had 10 jaar geëist.

Schadevergoeding

Van E. moet aan de moeder van het slachtoffer ruim 14.000 euro aan schadevergoeding betalen. De gevorderde affectieschade kan niet worden toegewezen, omdat dit volgens de huidige Nederlandse wetgeving nog niet mogelijk is.