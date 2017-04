Bosschenaar vrijgesproken van toebrengen zwaar lichamelijk letsel

De rechtbank Oost-Brabant spreekt een 56-jarige man uit ’s-Hertogenbosch vrij van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

De officier van justitie verdacht de man van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. De man zou in augustus 2016 een andere man, nadat die uit het raam van een woning was gevallen, hebben geslagen met een kandelaar. Het slachtoffer liep een onderbeenbreuk, een linkerenkelbreuk, een bovenkaakbreuk en meerdere ribbreuken op.

Volgens de rechtbank is er voldoende bewijs dat de man het slachtoffer heeft geslagen en geschopt en hem heeft geslagen met een kandelaar. Ook gaat de rechtbank ervan uit dat het slachtoffer kort daarvoor uit het raam op de eerste verdieping is gevallen. Er is echter geen bewijs dat het letsel enkel en alleen het gevolg is van het slaan, schoppen of slaan met een kandelaar. Volgens de rechtbank is het heel goed mogelijk dat in elk geval een groot deel van het letsel veroorzaakt is door de val uit het raam kort daarvoor. De rechtbank oordeelt daarom dat het causaal verband ontbreekt tussen het letsel en het slaan, schoppen en slaan met een kandelaar en spreekt de verdachte vrij van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.