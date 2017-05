Baasje moet nieuw onderkomen zoeken voor hond Roxy

De Haagse voorzieningenrechter heeft vandaag een vrouw uit Leiden verboden om Roxy, de hond van haar dochter, waarvoor zij sinds enige tijd zorgt, nog langer uit te laten op het plein voor haar woning of zich daar met Roxy te bevinden. Dit verbod gaat over vier weken in.

Muilkorfgebod onvoldoende nageleefd

Het kort geding was aangespannen door een buurtgenoot en hondeneigenaar. Er hebben meerdere bijt- en vechtincidenten plaatsgevonden tussen Roxy, een American Stafford, en een aantal honden, waaronder een van de honden van eiser. De Gemeente Leiden heeft naar aanleiding hiervan eind 2016 aan gedaagde een aanlijn- en muilkorfgebod opgelegd voor Roxy. Dit wordt door haar echter onvoldoende nageleefd. Daarna zijn er nog twee incidenten geweest. Bij een daarvan is de hond van eiser ernstig gewond geraakt.

Roxy moet ander onderkomen krijgen

De rechter heeft nu geoordeeld dat er ingegrepen moet worden. Roxy mag niet nogmaals betrokken raken bij dergelijke incidenten met mogelijk nog ernstiger gevolgen. Gedaagde (of haar dochter) moet dus binnen 4 weken voor Roxy een ander onderkomen zoeken. Tot die tijd moet zij zich houden aan het muilkorfgebod en de hond kort aanlijnen. Als zij zich daar niet aan houdt of als zich niet aan het verbod houdt moet zij een dwangsom van € 250,- betalen voor iedere dag dat zij in gebreke blijft, met een maximum van € 2.500,-.