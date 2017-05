AFM houdt toezicht op kredietverstrekking voor aanschaf mobiele telefoon

Met ingang van 1 mei 2017 houdt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht op alle Nederlandse telecomaanbieders. Vanaf deze datum moeten deze partijen zich aan de regels houden voor verantwoorde kredietverstrekking als zij een lening aanbieden bij de koop van een mobieltje op afbetaling. De AFM houdt geen toezicht op telefoonabonnementen (bellen, data, sms).

Verantwoorde kredietverstrekking

Telecomaanbieders die leningen van meer dan €250 verstrekken voor een mobiele telefoon op afbetaling, zijn met ingang van 1 mei 2017 verplicht te vragen naar het inkomen en de vaste lasten van hun klanten. Ook moeten zij bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) nagaan of er andere kredieten zijn afgesloten.

Deze maatregelen zijn nodig om overkreditering te voorkomen en te toetsen of er maandelijks voldoende ruimte is om de lening terug te betalen. Bij een krediet voor een mobiele telefoon van minder dan €1.000 hoeft de klant wettelijk gezien geen loonstrook of bankafschrift te tonen. Hij moet wel verklaren dat de opgegeven informatie juist is. Bij twijfel hierover kan er naar bewijsstukken worden gevraagd. Het telefoonkrediet wordt vanaf €250 bij het BKR geregistreerd. De telecomaanbieders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de inkomenslastentoets en de registratie bij het BKR.

Bescherming consumenten

Koop op afbetaling is een vorm van krediet waarop de AFM toezicht houdt. De telecomaanbieder is in deze situatie een kredietverstrekker doordat er een lening wordt verstrekt. Daarvoor moeten de aanbieders een vergunning hebben van de AFM. Dat is wettelijk geregeld.

De AFM ziet er op toe dat kredietverstrekkers niet te veel krediet geven waardoor consumenten in de problemen kunnen raken. Ook stelt de AFM eisen aan de informatie van telecomaanbieders over het krediet. De kosten voor het mobieltje op afbetaling moeten duidelijk en op eerlijke wijze van te voren aan klanten inzichtelijk worden gemaakt. Hierdoor weet de klant precies wat hij moet betalen voor de mobiele telefoon op afbetaling en worden prijzen beter vergelijkbaar. Het krediet in het telefoonabonnement verbergen is niet toegestaan. Ook daar houdt de AFM toezicht op.