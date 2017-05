Vrachtverkeer mag weer via Europalaan in Valkenswaard

De Europalaan in Valkenswaard moet voorlopig weer worden opengesteld voor vrachtverkeer. Dit besliste de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard besloot in februari van dit jaar om de straat gedeeltelijk af te sluiten voor vrachtverkeer. Bewoners van een andere straat in de buurt maakten bezwaar tegen dit besluit en verzochten de rechter een voorlopige voorziening te treffen. De bewoners stellen dat zij veel last hebben van het besluit, omdat de vrachtwagens die eerst over de Europalaan reden, nu uitwijken naar hun straat. Hierdoor is volgens de bewoners de geluidsoverlast toegenomen en vrezen zij vanwege uitlaatgassen voor gezondheidsproblemen. Ook is de verkeersveiligheid in hun straat in het geding, omdat hun straat te smal zou zijn voor vrachtverkeer in beide richtingen.

De voorzieningenrechter oordeelt dat het college het besluit om de Europaanlaan gedeeltelijk af te sluiten voor vrachtverkeer onvoldoende heeft gemotiveerd. Een verkeersbesluit zoals in dit geval moet namelijk aan een aantal eisen voldoen. Zo moeten alle betrokken belangen kenbaar tegen elkaar worden afgewogen. Dat is echter niet gebeurd. In het besluit wordt namelijk niet gesproken over de belangen van de bewoners van de andere straat. Het college heeft daardoor niet laten zien of en hoe de betrokken belangen tegen elkaar zijn afgewogen. Daarbij betrekt de rechter het advies van een onafhankelijke verkeerswerkgroep, waarin onder meer de politie zit. De werkgroep vindt het besluit om de Europalaan af te sluiten geen goed idee. De rechter begrijpt niet goed waarom aan dit advies geen woord is gewijd in het besluit.

Nu het besluit onrechtmatig is, en het belang van de bewoners bij schorsing van het besluit zwaarder weegt dan het belang van het college bij onverkorte uitvoering van het besluit, wijst de rechter het verzoek om een voorlopige voorziening toe. Dat betekent dat de Europalaan voorlopig weer open moet worden gesteld voor vrachtverkeer, in elk geval tot 6 weken nadat het college op het bezwaar van de bewoners heeft beslist.