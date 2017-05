Ook in hoger beroep 8 jaar cel voor poging tot doodslag op ex en vriendin

Het hof veroordeelt een 36-jarige man tot 8 jaar cel wegens poging tot doodslag. Hij heeft 3 keer van dichtbij geschoten op de voorruit van een auto waarin zijn ex-partner en een vriendin van haar zaten. De gevangenisstraf komt overeen met de straf die de rechtbank Limburg eerder oplegde.

Poging tot doodslag

Op 18 september 2015 zag de man zijn ex-partner instappen in de auto van een vriendin, die ook in de auto zat. Hij liep op de auto toe en schoot 3 keer op de voorruit met een zwaar kaliber vuurwapen. Dit gebeurde op de openbare weg in een woonwijk.

Aangezien het hier gaat om 2 personen in een kleine auto was de kans groot dat een van hen zou worden geraakt. De man was een ongeoefende schutter, daarom was bewust mis schieten hier niet aan de orde, aldus het hof.

De man heeft de kans aanvaard dat hij een van de inzittenden dodelijk zou kunnen treffen en daarom acht het hof hem schuldig aan poging tot doodslag. Omdat van een vooropgezet plan geen sprake lijkt, vindt het hof het, anders dan het OM, geen poging tot moord. De man zelf zegt dat hij de vrouwen alleen wilde bedreigen zodat ze hem met rust zouden laten. Deze verklaring vindt het hof niet plausibel.

Hogere schadevergoeding

De man moet aan de vrouwen een schadevergoeding van in totaal bijna 17.000 euro betalen. Het hof vindt dat hij zijn ex-vriendin in totaal 10.000 euro moet betalen, waarvan 7.500 euro voor de immateriële en 2.500 euro voor de materiële schade. Dat is meer dan de 7.500 euro schadevergoeding die de rechtbank eerder oplegde voor de geleden immateriële schade. De schadevergoeding voor de andere vrouw is in hoger beroep gelijk gebleven.

De man wordt verder nog schuldig bevonden aan mishandeling van zijn ex-vriendin in een discotheek in Beek in 2014, en het bezit van 250 gram henneptoppen.