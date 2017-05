Verzekeraar moet deel ingehouden kosten beleggingsverzekering terugbetalen aan klant

Het hof heeft vandaag beslist dat een verzekeraar aan een klant een aantal kosten moet terugbetalen die zijn ingehouden bij een beleggingsverzekering. De reden hiervan is dat de bepalingen op basis waarvan de klant deze kosten moest betalen, oneerlijk en onredelijk bezwarend zijn en daarom niet gelden.

Hoge kosten

De klant heeft in 1997 haar hypotheek overgesloten. Daarbij heeft de verzekeraar aan de klant een beleggingsverzekering verkocht, met als doel daarmee de hypotheekschuld te kunnen aflossen. Dit lukt niet, omdat de beleggingen minder opleveren, onder meer doordat de verzekeraar (hoge) kosten inhoudt. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om poliskosten, administratiekosten en de kosten verschil verkoop/biedkoers.

Oneerlijk en onredelijk bezwarend

De kantonrechter had eerder de vorderingen van de klant afgewezen. Het hof komt tot een andere uitkomst, omdat het zelf de vraag aan de orde heeft gesteld of een aantal bepalingen in de algemene voorwaarden waarop de verzekeraar zich beroept, oneerlijk en onredelijk bezwarend zijn. De klant had dit zelf niet aangevoerd. Volgens het hof is dit inderdaad het geval en daarom gelden deze bepalingen niet. De verzekeraar moet het geld dat op basis van deze bepalingen is ingehouden aan de klant terugbetalen.