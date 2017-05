Usenetprovider moet klantgegevens afstaan aan BREIN

Dat bepaalde de voorzieningenrechter te Amsterdam vorige week in een kort geding dat is ​

aangespannen door de Nedrlandse usenetprovider (​en tevens reseller van usenet abonnementen)​ XSNews tegen de in San Marino gevestigde usenetprovider Abavia. Zie

Deze zaak is het gevolg van de in december vorig jaar aan BREIN toegewezen​ vordering tot afgifte van persoonsgegevens van een drietal usenetuploaders door Newsconnection / Snellerdownloaden​, een partij die voor XSNews usenet abonnementen verkoopt. Toen bleek dat die hiertoe niet in staat was, heeft BREIN ​XSNews, aangesproken. XSNews heeft als enige een contractuele relatie met Abavia die de servers in eigendom heeft en essentiële informatie omtrent de uploads bezit. Abavia weigerde echter die informatie ​zonder gerechtelijk bevel aan XSNews en BREIN ​af te geven.​ Daarom dagvaardde ​XSNews Abavia in Nederland en e​iste afgifte van de betreffende persoonsgegevens van de drie uploaders, bestaande uit onder meer IP-adressen en de Klant-​ID’s. Die bevatten de informatie waarmee verband gelegd kan worden tussen de uploads op de servers van Abavia en de klanten van XSNews / ​Newsconnection.

Nu de grootschalige inbreuk gepleegd door de klanten van Newsconnection al door de rechtbank Oost-Brabant is vastgesteld, brengt dit met zich mee dat Abavia onrechtmatig handelt door niet de gegevens te verschaffen die nodig zijn om aan het vonnis van de Rechtbank Oost-Brabant te voldoen. Het door Abavia aangevoerde privacybelang van de usenetuploaders weegt in dit geval dan ook minder zwaar dan de belangen van de benadeelde auteursrechthebbenden. De voorzieningenrechter biedt Abavia de mogelijkheid de gegevens binnen 30 dagen ofwel aan XSNews dan​wel aan BREIN te verschaffen nu XSNews al heeft aangegeven de identificerende gegevens van de uploaders aan BREIN te overhandigen indien zij daar de beschikking over krijgt.

BREIN spreekt naast inbreuk makende en inbreuk faciliterende diensten​, ook inbreuk makende uploaders aan omdat die als bron van illegale content fungeren voor zulke diensten. Voor de identificering van illegale uploaders kan de medewerking nodig zijn van betrokken tussenpersonen. Volgens criteria van de Hoge Raad, vastgelegd in het Lycos / Pessers arrest, kunnen tussenpersonen gehouden zijn die gegevens vrijwillig af te staan aan de partij die vermoedelijk is benadeeld. Wanneer die gegevens in dat geval niet worden afgegeven dan is dat onrechtmatig, zo ook in het onderhavige geval. Bijzonder in deze zaak is dat XSNews haar servers vorig jaar aan Abavia in San Marino heeft verkocht. Dit neemt niet weg dat de betrokken Nederlandse tussenpersonen toch gehouden zijn hun medewerking te verlenen aan de identificering van de inbreukmakende uploaders.