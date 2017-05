Slachterij Hilckmann heeft zich niet aan afspraken gehouden

De rechtbank oordeelt dat slachterij Hilckmann een schadevergoeding, van mogelijk enkele miljoenen euro’s, moet betalen aan de gemeente Nijmegen. Doordat Hilckmann het bedrijf niet heeft verplaatst, heeft zij zich niet aan de afspraken met de gemeente gehouden. Hilckmann vindt dat zij door marktomstandigheden werd gedwongen te stoppen met het slachthuis. De rechtbank vindt echter dat dit onder haar bedrijfsrisico valt.

De rechtbank ziet aanwijzingen in het dossier dat het nog onbetaalde deel van de koopsom bestemd was voor de bedrijfsverhuizing die niet doorgaat. De partijen zijn in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk daarover uit te laten. Hilckmann hoeft niet meer rekening en verantwoording af te leggen dan zij al heeft gedaan. De rechtbank beslist op een later tijdstip over de hierboven genoemde en overige vorderingen.

Slachterij Hilckmann staat sinds 1977 op een perceel van de gemeente Nijmegen aan de Havenweg. De gemeente wilde op die locatie woningen bouwen. In april 2008 is het bestemmingsplan ‘Nijmegen Waalfront’ vastgesteld. De locatie kreeg daarmee een woonbestemming. Na langdurige onderhandelingen hebben Hilckmann en de gemeente op 15 juli 2015 afspraken gemaakt over verplaatsing van de slachterij. Op grond van die afspraken verkocht Hilckmann haar gebouwen aan de gemeente voor 27,6 miljoen euro. Ook gaf Hilckmann een werkgelegenheidsgarantie af. Hilckmann zou de slachterij verplaatsen naar bedrijventerrein Laarakker te Cuijck. Van de koopsom betaalde de gemeente 21 miljoen euro aan Hilckmann. De slachterij heeft daarmee onder meer schulden bij banken afbetaald. Het restant van 6,6 miljoen euro zou de gemeente betalen in termijnen die waren verbonden aan fases in de verplaatsing van de slachterij. Op 24 februari 2016 maakte Hilckmann bekend dat zij zich genoodzaakt zag te stoppen met de slachterij.