Slaan met hakbijl: 6 maanden jeugddetentie en PIJ-maatregel

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 23-jarige vrouw uit Liempde veroordeeld tot 6 maanden jeugddetentie en een PIJ-maatregel (Plaatsing in Inrichting voor Jeugdigen) voor een poging tot doodslag, winkeldiefstallen en bedreiging.

De verdachte was vorig jaar november met een aantal personen in een woning in ’s-Hertogenbosch en ging daar op enig moment samen met een andere vrouw naar de gang waar zij ruzie kregen. Vervolgens sloeg de verdachte met de scherpe kant van een hakbijl tegen het voorhoofd van het slachtoffer. Zij liep daarbij een wond op die moest worden gehecht. De rechtbank oordeelt dat er voldoende bewijs is dat de verdachte het slachtoffer om het leven probeerde te brengen en veroordeelt haar daarom voor een poging tot doodslag.

De vrouw is daarnaast ook schuldig aan 2 winkeldiefstallen en bedreiging van een buitengewoon opsporingsambtenaar in oktober 2016.

De rechtbank rekent het de vrouw zwaar aan dat zij het slachtoffer met een hakbijl op haar hoofd heeft geslagen. Dat het slachtoffer niet dodelijk is geraakt of ernstiger gewond raakte, is een toevalligheid die niet aan de verdachte te danken is. De vrouw is onderzocht door een psychiater en een psycholoog. Zij stellen dat sprake is van een gebrekkige ontwikkeling en ziekelijke stoornis van de geestvermogens. Gelet op hun advies ziet de rechtbank aanleiding het jeugdstrafrecht toe te passen, ondanks dat de verdachte volwassen was toen zij het delict pleegde. Naast de jeugddetentie, legt de rechtbank ook een PIJ-maatregel op. Volgens de rechtbank is dit noodzakelijk voor haar eigen ontwikkeling, voor de veiligheid van anderen en om herhaling te voorkomen.