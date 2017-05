Man cel in voor ontucht met dochter

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 43-jarige Helmonder veroordeeld voor het plegen van ontucht met zijn dochter en het maken, bezit en verspreiden van kinderporno. Hij krijgt hiervoor een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk.

De man pleegde tussen januari 2014 en september 2016 ontucht met zijn dochter en maakte hiervan opnames. Ook stuurde hij een kinderpornografische afbeelding en een filmpje naar een ander. Zijn dochter was toen tussen de 6 en 8 jaar oud.

Bij het bepalen van de straf weegt de rechtbank mee dat de man de ontucht pleegde in de ouderlijke woning en in hun vakantiewoning. Dit zijn bij uitstek plekken waar een kind zich veilig en geborgen zou moeten kunnen voelen. Hij heeft het vertrouwen van zijn dochter op grove wijze beschadigd, te meer omdat zij moest beloven het geheim te houden. Het is algemeen bekend dat slachtoffers van dergelijke delicten langdurig de nadelige gevolgen daarvan kunnen ondervinden. Dat blijkt hier ook uit de voorgelezen slachtofferverklaring. Verder tilt de rechtbank er zwaar aan dat de man een foto en een filmpje – waarop zijn dochter herkenbaar staat afgebeeld – via het internet naar een ander heeft toegestuurd. Algemeen bekend is dat verdere verspreiding via internet niet is tegen te gaan.

Anders dan de psycholoog en evenals de officier van justitie acht de rechtbank het noodzakelijk dat de man in een verplicht kader behandeld moet worden om herhaling te voorkomen. De rechtbank koppelt een aantal bijzondere voorwaarden aan de voorwaardelijke gevangenisstraf. Zo mag hij geen contact opnemen met zijn dochter. Naast de straf moet de man zijn dochter een schadevergoeding betalen van 2.691,42 euro.