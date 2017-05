6 maanden cel en rijontzegging voor dodelijk ongeluk Heerhugowaard

De rechtbank Noord-Holland heeft een automobilist veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden voor het doodrijden van een 28-jarige bestuurder van een snorfiets op 22 juli 2016 in Heerhugowaard. Naast een celstraf legde de rechtbank de automobilist een ontzegging van de rijbevoegdheid op voor de duur van 3 jaren, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De straf is lager dan de eis van de officier van justitie.

Schuld aan ongeval

Volgens de rechtbank heeft de verdachte zich in het verkeer zodanig gedragen dat door hem het verkeersongeval heeft plaatsgevonden. Uit onderzoek van de Verkeers Ongeval Analyse en uit getuigenverklaringen blijkt dat de verdachte met een veel hogere snelheid heeft gereden dan was toegestaan (ongeveer 70 in plaats van 50 km per uur). Bovendien negeerde hij het voor hem bestemde rode verkeerslicht waarna er een botsing met het slachtoffer, die bij groen licht bezig was over te steken, plaatsvond. Ook acht de rechtbank bewezen dat verdachte geen voorrang verleende. De rechtbank is gelet op genoemde omstandigheden van oordeel dat verdachte zeer onvoorzichtig en onoplettend heeft gereden en schuld heeft aan het verkeersongeval.

Lagere straf dan geëist

Anders dan de officier van justitie acht de rechtbank niet bewezen dat verdachte kort voor of ten tijde van het ongeval handelingen heeft verricht op zijn mobiele telefoon. Van dat onderdeel van de tenlastelegging wordt verdachte dan ook vrijgesproken.

Dit verschil, alsmede het oordeel van de rechtbank dat het ‘niet voorrang verlenen’ in dit geval niet tot een extra strafverzwaring moet leiden omdat dit al in het kernverwijt ligt besloten, maakt dat de rechtbank, mede gelet op de oriëntatiepunten straftoemeting, tot een lagere straf komt dan de straf van 18 maanden gevangenisstraf en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van 4 jaren die officier van justitie heeft geëist.

Gevangenisstraf en ontzegging van de rijbevoegdheid

Hoewel ook verdachte de psychische gevolgen van het ongeval met zich draagt, is de rechtbank gelet op de mate van schuld van verdachte aan het ongeval en het feit dat daardoor iemand is overleden, uit het oogpunt van vergelding en preventie, van oordeel dat uitsluitend een straf die onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming met zich brengt passend en geboden is. Anders dan de verdediging vindt de rechtbank een taakstraf geen recht doen aan de ernst van het feit. Daarnaast legde de rechtbank dus een rijontzegging op.