Celstraffen tot 7 jaar voor woningoverval en afpersing

Een 25-jarige man uit Wageningen is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar. De man overviel met twee anderen een woning in Lopikerkapel. Ook heeft hij met anderen een man op brute wijze afgeperst in hun clubhuis in Benschop. Een 27-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar voor betrokkenheid bij die afpersing.

Woningoverval in Lopikerkapel

In september 2015 drongen de mannen een woning binnen waarbij drie slachtoffers, waaronder een kind, met geweld en met een vuurwapen bedreigd werden. De slachtoffers werden uit bed gehaald en moesten onder dreiging van een vuurwapen op hun knieën zitten. Ze werden vastgebonden met tiewraps en hun monden werden dichtgeplakt met tape. Eén van de slachtoffers werd mishandeld door de mannen. De mannen vroegen waar de kluis was en doorzochten de woning. Uiteindelijk gingen ze ervandoor met een laptop en een portemonnee.

Afpersing in Benschop

In juli 2016 werd een man onder valse voorwendselen naar het clubhuis van de mannen gebracht. Hij werd opgesloten en er werd zeer bruut geweld toegepast om hem een geldbedrag afhandig te maken. Het slachtoffer werd bedreigd met een vuurwapen en er werd tegen hem gezegd dat hij niet meer levend weg kwam. Ook werd hij met een wapenstok geslagen en werd er met een bijl over de tenen van het slachtoffer bewogen. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn hoofd en heeft doodsangsten uitgestaan.

De 25-jarige en 27-jarige mannen werden tijdens de afpersing geholpen door andere leden van de club. Drie mannen zijn medeplegers en zijn daarom veroordeeld tot gevangenisstraffen van 24, 27 en 30 maanden. Twee mannen zijn medeplichtig aan de afpersing en zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 360 dagen waarvan 200 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en 360 dagen waarvan 212 dagen voorwaardelijk.