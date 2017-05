Meer onderzoek nodig naar dodelijk verkeersongeval in Amersfoort

De rechtbank Midden-Nederland doet vandaag geen einduitspraak in de strafzaak tegen een 70-jarige man uit Soest. De man wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval. De rechtbank heropent het onderzoek en verwijst de strafzaak naar de rechter-commissaris.

Dodelijk ongeval

In oktober 2015 reed de man met zijn auto op de Bunschoterstraat in Amersfoort een man in een scootmobiel aan. Het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen. Tijdens de zitting verklaarde de man dat het verkeerslicht in zijn beleving op groen stond.

Meer onderzoek

De rechtbank ziet twee tegenstrijdigheden in het dossier over het tijdstip van de botsing en heeft daarom behoefte aan meer onderzoek. Het tijdstip volgens de registratie van de dashcam van een auto wijkt af van de tijdsregistratie van de verkeersregelinstallatie. Daarnaast verklaren getuigen dat het verkeerslicht enkele seconden op rood licht stond terwijl uit loggegevens van de verkeersregelinstallatie blijkt dat het verkeerslicht ruim 10 seconden op rood licht stond.

De rechtbank heeft het dossier verwezen naar de rechter-commissaris voor het doen van verder onderzoek. De rechtbank zal op een nader te bepalen datum en tijdstip de zitting hervatten.