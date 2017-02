Rechtspraak blij met onderzoek naar vrederechter

De Tweede Kamer heeft het kabinet opgeroepen te onderzoeken of het haalbaar is om ‘vrederechters’ in het leven te roepen: kantonrechters die de wijk ingaan en tegen lage kosten juridische conflicten van de bewoners behandelen. De Kamer stemde vandaag in met een motie daarover van de ChristenUnie. Voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de rechtspraak is verheugd: ‘Wij werken heel graag aan dat onderzoek mee.’

Toegang tot de rechter

De motie stelt voor de vrederechter eenvoudige zaken te laten behandelen op het gebied van civiel-, bestuurs- en strafrecht. Door rechtspraak terug te brengen in de dorpen en wijken en de griffiekosten laag te houden, wordt toegang tot de rechter voor iedereen gegarandeerd. ‘Wij zijn daar erg blij mee, want laagdrempelige toegang is een belangrijk doel van ons vernieuwingsprogramma Maatschappelijk Effectieve Rechtspraak’, zegt Bakker. ‘Veel zaken bereiken ons nu niet, terwijl alleen de rechter de knoop kan doorhakken als het niet lukt het samen eens te worden. Met die duidelijkheid is uiteindelijk iedereen gebaat.’

Spreekuur- en Burenrechter

De Rechtspraak experimenteert al met verschillende vormen van laagdrempelige rechtspraak. In Noord-Nederland is de Spreekuurrechter van start gegaan en in Utrecht en Oost-Brabant de Burenrechter. Die nieuwe vormen van rechtspraak geven mensen de kans hun juridische problemen voor te leggen aan een rechter, zonder dat ze meteen vastzitten aan hoge griffiekosten en een procedure die de onderlinge wrijving vaak juist aanwakkert in plaats van vermindert.

Kinderbescherming

De Kamer nam nog meer moties aan die voor de Rechtspraak van belang zijn. Zo vroeg de eenmansfractie Klein de regering te stoppen met een plan dat de Raad voor de Kinderbescherming zeggenschap moet geven over vergaande maatregelen als ondertoezichtstelling. Ook daar staat de Raad voor de rechtspraak helemaal achter. ‘Wij zijn heel blij met de rol die de Kinderbescherming nu vervult als onpartijdig adviseur’, zegt Bakker. ‘Maar het is van groot belang dat dergelijke maatregelen, die diep ingrijpen in het gezinsleven, door de rechter worden genomen.’